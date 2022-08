As 6 coisas que só quem bebe o dia inteiro e não passa mal no outro dia sabe

A ingestão de bebidas alcoólicas, de forma exagerada, pode gerar um mal estar no dia seguinte. Porém, existem alguns macetes que podem evitar a famosa ressaca e fazer com que você acorde perfeitamente bem. Essas dicas podem não parecer novidade para quem bebe o dia inteiro, mas podem ser útil para os iniciantes.

6 coisas que só quem bebe o dia inteiro e não passa mal no outro dia sabe

1. Não deixe de comer

Para começo de conversa, apesar de soar óbvia, essa dica é muito valiosa. Comer alimentos à base de trigo e aveia são excelentes para evitar que o álcool chegue rápido até a corrente sanguínea. Isso faz com que os efeitos da bebida demorem a aparecer e agridam menos o seu organismo.

2. Beba água

Se você bebe o dia inteiro, também precisa fazer a ingestão de água. Apesar, das bebidas alcoólicas terem a água em sua composição, ainda sim é necessário se hidratar para não acordar com aquela sensação ruim pela manhã.

A ingestão de álcool atrapalha a produção do Hormônio Antidiurético, responsável pela absorção de água. Por isso, é necessário que você compense o consumo do líquido. Outro fator que contribui para a desidratação é que quando a bebida alcoólica faz efeito, ela faz com que aumente a produção de urina e há uma perda de água considerável no xixi.

3. Vá no seu tempo

Se você for beber por um longo período, é importante colocar um ritmo certo. Para ser mais claro e direto, o ideal é ir bebendo aos poucos. Evite virar o copo cheio de cerveja.

Isso faz com que entre muito álcool de uma vez no sangue e quando bater – você pode até achar que não, mas vai bater- seu corpo pode acabar não respondendo muito bem, e você pode passar mal.

4. Confira o teor alcoólico das bebidas

Se você bebe o dia todo, provavelmente tem muita familiaridade com os rótulos das bebidas. Cada tipo de bebida, normalmente, possui um teor de álcool. Em média, as cervejas possuem 06% de teor alcoólico.

O vinho tem, em torno de 13%.Bebidas como uísque pode passar dos 40%. Por isso, não da pra beber uma vodca, por exemplo, na mesma velocidade que a cerveja.

5. Durma

Descansar é uma boa dica para quem quer pegar a prática de beber. Quando você está com sono, normalmente não pensa direito, como consequência, você acaba bebendo mais e maiores os efeitos que o álcool pode causar em você.

A bebida possui um efeito depressor, ou seja, ela piora o seu cansaço que vai piorar o seu cansaço e aumentar os efeitos bebedeira em excesso.

6. Suplementação

Por último, uma outra dica valiosa. A reposição de sais minerais é essencial para acordar bem no dia seguinte. Ir constantemente no banheiro para fazer xixi, não faz você perder apenas água. Na urina, diversos nutrientes são eliminados com o líquido.

Por isso, é necessário repô-los. A vitamina B é uma das primeiras que perdemos então é consumir bom bebidas isotônicas, que ajudam na reidratação.