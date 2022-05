Conheça a bebida que protege contra a diabetes e ajuda a dormir melhor

Originária do sul e sudeste da Ásia, principalmente na Índia, a cúrcuma é o destaque das ervas aromáticas atuais, principalmente quando se trata de diabetes.

Por mais versátil que seja na cozinha, por ser um tempero marcante, ela também é utilizada para produção de chá.

Porém, pouca gente sabe sobre os diversos benefícios que o chá desse ingrediente oferece à saúde. Mas já vamos explicar!

Primeiro, essa planta medicinal é da mesma família do gengibre e sua aparência pode até confundir.

Mas a verdade é que o número de benefícios que essas raízes apresentam as fazem alvo de diversas pesquisas no campo farmacêutico, medicinal e nutricional.

E acredite, Goiás é a região que possui mais hectares de plantação desses rizomas no Brasil.

Por isso, facilmente encontram-se nos mercados goianos, lojas de produtos naturais e lojas de especiarias.

Mas atenção: não confunda a cúrcuma com outros tipos de açafrão, como o açafrão verdadeiro que é mais avermelhado.

As propriedades da cúrcuma superam as das outras ervas devido ao composto chamado curcumina, um polifenol que não possui muita afinidade com água.

Mas que é encontrado nas raízes da cúrcuma, em torno de 2% a 5%, e que tem sua potencialidade aumentada quando associada à pimenta do reino.

Porque a piperina da pimenta atua no fígado inibindo o metabolismo da curcumina, assim aumentando a utilização da mesma.

Afinal, qual a bebida que age contra a diabetes?

Essa ação antioxidante da curcumina, comprovada em diversos estudos, auxilia na redução de radicais livres produzidos pelas células e no quesito obesidade e diabetes, temos excelentes resultados.

Assim, a curcumina é capaz de inibir enzimas que iniciam o processo de formação e liberação de enzimas pró-inflamatórias, evitando assim o início de inflamações no organismo.

Para se ter ideia, antigamente, o sistema de saúde indiano, chamado Ayurveda, utilizava o chá de cúrcuma como um método de tratamento para esses problemas de saúde.

Ok, mas onde a diabetes entra nessa história? A curcumina melhora a resistência à insulina causada no processo inflamatório, ajudando a reduzir a glicemia sanguínea em indivíduos obesos ou que apresentam diabetes do tipo 2.

Por isso, recomenda-se o consumo regular do chá dessa erva para conter o avanço da doença e sintomas.

Bom, e não para por aí, a curcumina apresenta propriedades comprovadas nos estudos in vitro e in vivo como anti-microbiana, anti-carcinogênica para diversos tipos de câncer, atividade cardioprotetora, atividade hepatoprotetora e neuroprotetora, anti-reumática, entre outras.

Incrível, não é mesmo?

