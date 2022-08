O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender vítimas de um grave acidente, ocorrido na noite de sábado (27), na GO-430, próximo ao município de Planaltina de Goiás.

Conforme a corporação, no veículo Wolkswagem Gol havia dois ocupantes, ambos do sexo masculino, sendo que o motorista morreu no local.

Já no outro veículo, um Fiat Pálio, tinham 04 ocupantes também todos do sexo masculino. O motorista também veio à óbito.

As equipes precisaram utilizar técnicas de desencarceramento e realizaram a retirada de ferragens para ter acesso às vítimas.

Além dos dois condutores, dois passageiros que estavam em estado grave foram encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para unidades de saúde.

Enquanto que outras vítimas, consideradas menos graves, foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Santa Rita de Cássia