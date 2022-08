Jovem de Goiânia encontra figurinha rara de Neymar e revela o que fará com item

Um adolescente de Goiânia tirou a sorte grande e encontrou a rara figurinha dourada do jogador Neymar para a Copa do Mundo de 2022. Na internet, o produto já chegou a ser anunciado por R$ 9 mil.

Em entrevista ao G1, o estudante Heitor Andrade, de 14 anos, conta como foi o momento da descoberta, que aconteceu na última quinta-feira (25). “A gente comprou 30 pacotinhos. Dentro do carro, quando abri o primeiro pacotinho, eu achei ela. Eu só abri um, mas depois abri todos”, disse.

A mãe de Heitor, Darla de Souza, ficou sem entender a euforia do garoto.“Perguntava: ‘uai, mas que figurinha é essa?’, ele explicava, mas eu fiquei sem entender”, afirmou ao G1.

Fã de Neymar, o jovem adquiriu as figurinhas antes mesmo da chegada do albúm, que ocorreu no dia seguinte. Heitor, no entanto, ainda não decidiu se ficará com o item ou se pretende vendê-lo. “Talvez (coloque à venda), mas o dinheiro vai ser meu, eu que achei”, brincou.

O pacote com cinco figurinhas sai por R$ 4. As figurinhas do tipo Legends estão disponíveis em algumas embalagens, encontradas por sortudos como o Heitor.

Já os valores para adquirir um albúm variam de R$ 12, para versão mais simples que é em brochura, até R$ 44,90 no caso da opção em capa dura. Esta última só começará a ser vendida a partir da próxima sexta-feira (02).

Além da opção, os colecionadores também podem optar por garantir o kit que acompanha um total de 20 figurinhas no valor de R$ 80. .