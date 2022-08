Últimos dias para se inscrever em processo seletivo para a área da saúde em Goiás

Termina na próxima terça-feira (30) as inscrições para a contratação de profissionais para o Hospital Estadual de Formosa, no Entorno do Distrito Federal. As vagas são para a área da saúde e setor administrativo.

Os currículos atualizados devem ser enviados para o e-mail [email protected] Os candidatos devem descrever no currículo a data de início e fim de suas experiências profissionais, assim como e-mail válido para contato, sob pena de desclassificação.

Ao todo, são 09 vagas disponíveis. Os cargos disponíveis no processo seletivo são auxiliar administrativo do Núcleo Interno de Regulação (NIR), auxiliar de farmácia, técnico de enfermagem e terapeuta ocupacional.

A seleção será feita entre os dias 31 de agosto e 9 de setembro. O contato com os candidatos selecionados será realizado por telefone e WhatsApp indicados no currículo. Você confere o edital completo clicando aqui.