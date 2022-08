Athletico-PR x Palmeiras pela Libertadores: Escalações, Arbitragem e Onde assistir

Dando início as semifinais da competição de clubes mais importante da América do Sul, tem Athletico-PR x Palmeiras pela Libertadores, nesta terça-feira (30).

A bola vai rolar a partir das 21h30, na Arena da Baixada, casa da equipe rubro-negra. O responsável por apitar o jogo será o chileno Roberto Tobar.

O confronto terá a transmissão do SBT, na TV aberta e na Conmebol TV, na TV por assinatura.

Como vem o Athletico?

Para a partida, o técnico Felipão promoverá uma alteração certa na equipe, a saída do meio campo David Terans para a entrada do volante Alex Santana. Desta forma, a formação do Furacão terá três volantes.

O treinador não poderá contar com Christian, Julimar, Reinaldo, Marlos e Marcelo Cirino, que estão entregues ao departamento médico.

No ataque, quatro jogadores disputam duas vagas: Cuello, Vitinho, Vitor Roque e Pablo. Os titulares só serão descobertos pouco antes da bola rolar.

Desta forma, o Athletico deve vir a campo com a seguinte escalação: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Hugo Moura, Fernandinho e Alex Santana; Vitinho (Cuello), Canobbio e Vitor Roque (Pablo).

Como vem o Palmeiras?

O técnico Abel Ferreira terá que dor de cabeça para escalar a equipe que vai a campo contra o Furacão. O Palmeiras terá os desfalques de Danilo e Gustavo Scarpa, expulsos no confronto diante do Atlético Mineiro.

Para a vaga de Danilo, a tendência é que Gabriel Menino seja o substituto. No lugar de Scarpa, Abel tem três opções: Wesley, José Lopez ou Bruno Tabata. O primeiro é o mais cotado para começar jogando.

A provável escalação do Palmeiras é a seguinte: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Wesley (López) e Rony.

Ficha Técnica

Athletico x Palmeiras – Partida de ida pela semifinal da Libertadores

Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)

Horário: 21h30

Onde assistir Athletico-PR x Palmeiras pela Libertadores: SBT e Conmebol TV

Árbitro: Roberto Tobar (CHI)

Assistentes: Christian Schiemann (CHI) e Claudio Rios (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)

Athletico Paranaense: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Hugo Moura, Fernandinho e Alex Santana; Vitinho (Cuello), Canobbio e Vitor Roque (Pablo)

Técnico: Felipão

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Wesley (López) e Rony

Técnico: Abel Ferreira

