6 hábitos que reduzem o risco de demência e muitas pessoas não conhecem

Pesquisa revelou hábitos que você pratica no cotidiano e que precisam ser evitados se quiser viver por mais tempo e longe da doença

Magno Oliver - 29 de abril de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube)

Existem alguns hábitos de vida que reduzem o risco de demência na mente humana e muitas pessoas não tem conhecimento a respeito.

Dados do Ministério da Saúde revelam que cerca de 2 milhões de pessoas vivem com alguma forma de demência. A projeção é que esses números tripliquem até o ano de 2050.

Um estudo apresentado na 75º Reunião Anual da Academia de Neurologia, em Boston, descobriu alguns dos fatores que ajudam a reduzir o risco de desenvolvimento da doença.

1. Ficar longe do consumo de álcool e cigarro

Clássico na lista de hábitos comuns de vida do brasileiro e de grandes potenciais para a saúde, a longo prazo. O álcool em excesso e o tabagismo possuem efeitos prejudiciais no sistema cerebral. Isso porque tanto o uso de um ou dos dois em frequência constante aumentam o risco de demência e outros problemas de saúde.

2. Buscar sempre estar com baixo nível de açúcar no sangue

O alto nível de açúcar no sangue é uma bomba relógio para o despertar da demência no corpo humano. Isso porque o açúcar que deveria ser utilizado pelas células acaba circulando na corrente sanguínea. E o grande acúmulo de glicose acaba provocando problemas nos nervos, infarto e até AVCs.

3. Ser ativo fisicamente e de forma regular

Movimentar o corpo de forma frequente e constante é a chave para ficar longe da demência, a longo prazo. Assim, o exercício físico ajuda a melhorar a circulação sanguínea para o cérebro, promovendo o crescimento de novas células cerebrais e reduzindo o risco até de doenças cardiovasculares que podem afetar a saúde cerebral.

4. Comer bem e mais saudável

Pode parecer impossível para muita gente, mas é mais simples do que se imagina. O estudo indica o básico do básico na alimentação: consumir comida natural. A orientação é em uma dieta rica em frutas, vegetais, grãos integrais, peixes e gorduras saudáveis. Assim, elas podem fornecer os nutrientes necessários para manter a saúde do cérebro e reduzir a inflamação.

5. Controle da pressão arterial

Esse ponto é muito importante. A pesquisa revelou que o coração e o cérebro estão intimamente ligados, e manter a pressão arterial, o colesterol e os níveis de açúcar no sangue sob controle podem ajudar a reduzir o risco de demência vascular e outros problemas cerebrais. Assim, pessoas sedentárias sofrem bastante com esse problema.

6. Controlar o peso e o colesterol

Por fim, dois pontos importantes e de muita ligação em comum. A pesquisa apontou que é importante manter o controle rígido com o peso e os níveis de colesterol no organismo. A alimentação errada, feita com consumo excessivo de gorduras saturadas e trans são fatores primordiais para o desencadeamento de casos de demência.

Aviso:

Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

