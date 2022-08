Citybus anuncia contratação de motoristas, mas início da operação ainda é incerto

Apesar do anúncio da HP Transportes, que abriu processo seletivo para contratar 66 motoristas para o Citybus, o início das operações dos micro-ônibus em Goiânia segue sem data para ocorrer.

A empresa informa que a contratação imediata dos trabalhadores ocorrerá em setembro, mas aguarda posicionamento da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) para colocar frota e trabalhadores em operação. Se o Citybus não sair dentro do papel neste prazo, os selecionados devem ser realocados dentro do próprio sistema.

Por meio da assessoria de imprensa, a CMTC comunica que, embora não tenha data definida, o Citybus “está próximo” de ser implementado. Para ser finalizado, segundo a pasta, o projeto precisa passar por ajustes relacionados à integração do sistema.

Em junho, o superintendente de Mobilidade da SMM, Marcos Villas Bôas, adiantou ao Portal 6 que esta integração ocorreria por meio do Bilhete Único. O estudo para a implantação estava em fase final e iria ser entregue “no máximo” em dois ou três meses.

Até o momento, porém, o projeto continua sem atualização. Questionada se cumprirá o prazo estipulado pela HP Transportes para o início do contrato de trabalho dos motoristas, a CMTC se limitou a dizer que “o serviço está sendo implementado para ser lançado nos próximos dias”.

Processo seletivo

Para o cargo de motorista do Citybus é oferecido salário é de R$ 1.502,91, vale alimentação de R$ 898,24, plano de saúde, entre outros benefícios. A carga horária é de 44 horas semanais e as oportunidades também são válidas para pessoas com deficiência.

Entre os pré-requisitos é desejável que o candidato possua o ensino fundamental completo. É necessário ter CNH “D” ou “E” e EAR averbado. Para os condutores que não possuem experiência, a empresa oferece um curso de formação de motoristas.

Para participar, o interessado deve ir até à Garagem Central da HP Transportes, munido de documentos pessoais, incluindo a carteira de trabalho, e preencher uma ficha de inscrição. O local é na Avenida dos Alpes, Nº 450, Setor União. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 08h15 às 11h45 e das 13h45 às 17h45.