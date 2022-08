Empresária de Goiânia diz que sonho virou pesadelo após investir mais de R$ 250 mil em dupla sertaneja

O que era para ser a realização do sonho da mãe, acabou virando um pesadelo em Goiânia. Na terra do sertanejo, uma empresária decidiu investir em uma dupla sertaneja, mas, ao invés de sucesso, acabou recebendo dor de cabeça.

Lorena Batista Alves, de 41 anos, conheceu o cantor Thiago Mafra em fevereiro deste ano, durante um show da dupla Bruno e Thiago no Rancho Payol, em Aparecida de Goiânia.

Após alguns dias de conversa no Instagram, Lorena contou ao artista que possuía um dinheiro guardado e queria usá-lo para investir e, consequentemente, empresariar a dupla.

Após cinco meses de parceria e R$ 260 mil investidos, o sonho acabou, pois a sociedade teve fim, após ela ser trocada pelo pai de Bruno, o outro integrante da dupla.

Na Justiça

Ao Portal 6, Lorena conta que levou o caso para a Justiça, para reaver ao menos o dinheiro que ela afirma ter gastado em itens que possuem nota fiscal.

“Eu investi R$ 260 mil na dupla, apenas em itens que eu tenho nota fiscal. Eu quero reaver pelo menos esse dinheiro”, explicou.

Durante a parceria, Lorena alega ter vivido um suposto envolvimento emocional com Thiago, com quem nunca namorou, mas acabou sendo envolvida na conversa do cantor, que dizia que ela era “a mulher que todo homem queria ter”.

“Ele nunca me beijou, mas passava a mão na minha perna, me chamava no palco e me apresentava como sendo a ‘rainha’. Eu fiz boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher. Meu advogado me orientou que como foi feito o B.O, a delegada classificou como estelionato sentimental”.

Outro lado

O Portal 6 entrou em contato com o cantor Thiago Mafra, para ouvir a versão dele sobre o assunto. Segundo Thiago, ela se dispôs a comprar as coisas para ele e a dupla, mas sem pedir nenhuma contrapartida e que nunca houve um contrato que a transformasse em empresária dos artistas.

“Eu nunca induzi ela a me dar nada, eu contei minha história de vida e ela se dispôs a me ajudar. Ela disse que nunca precisou ser ressarcida, ela sempre falou que queria reconhecimento em palco, que a gente a chamasse, falasse quem era ela”, relatou.

Sobre os R$ 260 mil que Lorena afirma ter investido na dupla, Thiago afirma que este valor não está correto e possui provas que todo o aporte financeiro foi dado em forma de presente.

“O que ela nos ajudou até hoje, chega na casa dos R$ 80 mil, em questão de instrumento, ajuda financeira e tudo mais. Ela tem todas as notas fiscais, mas nós também temos provas que ela nos presenteou com isso, ela nos ajudou, não tem algo protocolado falando que ela investiu na gente”.

De acordo com o cantor, esta não seria a primeira vez que Lorena teria ajudado cantores, pois ela afirmava que possuía boas condições financeiras.

“Antes da gente, ela já havia ajudado outros cantores. Ela começou a me presentar com as coisas, deu violão, me deu equipamentos de som, iluminação, ela sempre demonstrava que tinha boas condições e que o intuito era me ajudar”.