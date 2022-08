Jogador que se considera feio expõe ao público o que mais mudou na vida dele após a fama

O jogador de futebol Giorgio Chiellini fez uma grande revelação durante uma entrevista de podcast sobre as conquistas que teve na vida particular, graças ao sucesso nos campos, e a notícia viralizou.

O italiano, de 38 anos, é zagueiro e já ganhou nove Scudettos (campeonatos nacionais no país europeu). Durante o bate-papo, ele explicou que, por ser ‘feio’, acredita que a carreira o possibilitou fazer sucesso com as mulheres.

Chiellini também foi consagrado com nove Supercopas durante o seu tempo no time Juventus. Ele foi o capitão da seleção da Itália na conquista da Euro 2020 contra a Inglaterra e isso o permitiu receber bastante holofotes.

Logo, o jogador assumiu que, se não fosse o sucesso, provavelmente não teria conseguido ‘ficar com tantas mulheres’, nem mesmo encontrar o grande amor, com quem se casou em 2014.

“Olhe para mim. Olha como eu sou feio!”, disse enfaticamente no episódio de Série A.

Atualmente, o astro da bola tem duas filhas com a esposa e defende o time Los Angeles FC, dos Estados Unidos da América.