Justiça condena Henrique Saccomori por golpe milionário em Anápolis

A Justiça condenou o empresário Henrique Saccomori Ramos, de 29 anos, a 07 anos e seis meses de prisão, em regime semiaberto, pelo crime de estelionato contra cinco pessoas.

Ele está preso desde o começo de abril e é acusado de aplicar golpes em diversas pessoas em Anápolis. Segundo a Polícia Civil, o esquema rendeu a ele mais de R$ 50 milhões.

Henrique Saccomori atraía as vítimas com promessa de retornos financeiros rentáveis via apostas esportivas virtuais.

Segundo ele, era possível ter lucros de 2% por semana a partir do dinheiro investido. Aos alvos do golpe, o homem dizia que não perdia dinheiro nos sites de apostas há três anos.

Há 58 processos contra Saccomori. A condenação em questão se refere a um caso no qual cinco vítimas tiveram um prejuízo de R$ 1 milhão. A decisão foi da juíza Marcella Caetano da Costa, da 5ª Vara Criminal.

Para a magistrada, ficou claro que ele cometeu crime de pirâmide e o sentenciou a 07 anos e seis meses de prisão. A defesa chegou a pedir absolvição por ausência de dolo, reconhecimento de confissão espontânea e substituição da pena por medidas restritivas, mas a Justiça negou.

Justificativa

Em juízo, Saccomori disse que fazia, sim, apostas online e jamais praticou golpes. Ele alegou que evitava dar notícias ruins aos ‘clientes’ para que os investimentos não fossem retirados.

O empresário afirmou ainda que pensou em se matar depois de perder tudo nas apostas, mas foi orientado a deixar o país e ir a Roma, na Itália, para recuperar o que foi perdido.

Henrique Saccomori foi preso no dia 02 de abril, no Aeroporto de Guarulhos, enquanto tentava fugir do país.