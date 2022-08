W&L Educacional e Projeto Esperança abrem 180 vagas em cursos gratuitos de informática

Através de uma parceria com a W&L Educacional, o Projeto Esperança abriu em Anápolis 180 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos.

As turmas são para a área de informática e têm objetivo de preparar todos os alunos para exercer cargos com mais conhecimento e competência no mercado de trabalho.

As aulas são de início imediato e são os próprios estudantes que escolhem se vão optar pelo período matutino ou vespertino.

A iniciativa é voltada para adolescentes, jovens e adultos e os interessados só precisam preencher o formulário de pré-matrícula através do link: https://forms.gle/YdAxfgzniw7NcLL3A.

Após essa etapa, basta aguardar a seleção. Os cursos são presenciais (teoria e prática, com duração de 60h, e serão ministrados na unidade do Curso Meta, no piso 2 do Anashopping.

Interessados em obter mais informações podem entrar em contato com a W&L Educacional pelo e-mail [email protected]