“A gente precisa colocar o carro na rua, levar nosso nome e isso traz muitos custos”, diz Matheus Ribeiro sobre doação

Candidato a deputado federal, o jornalista e empresário Matheus Ribeiro (PSDB) afirma que, além R$ 800 mil que recebeu de doação do bilionário Marcos Ermírio de Morais, herdeiro do grupo Votorantim e 2° suplente da chapa de Marconi Perillo ao Senado, ele recebeu também um total de R$ 335 mil do fundo eleitoral.

O ex-apresentador da TV Anhanguera explicou à Seção Rápidas que a quantia estava prevista no orçamento de campanha que ele apresentou ao partido.

“No momento da minha filiação, eu apresentei um cronograma, com orçamento. A gente precisa colocar o carro na rua, levar nosso nome e isso traz muitos custos. Na minha campanha tem apenas caixa um. Não tem caixa dois. Minha campanha foi orçada”, defendeu.

Ex-aluno do Renova Brasil, escola que forma, independente de ideologia ou partido, propensos políticos, Matheus revela ainda que colocou na ponta do lápis cada gasto que teria com pessoal, material, equipamento e transporte.

“Sem recursos é [uma candidatura] fadada ao fracasso. Fiz a articulação para ir atrás de gente que faz parte do grupo e conversei com o Marcos [Ermírio de Morais]”, detalha.

Os recursos já recebidos, acredita Matheus, só vieram porque ele conseguiu demonstrar que a campanha dele é organizada e competitiva.

O dinheiro está sendo utilizado para bancar a estrutura política em 50 cidades goianas.

“É preciso levar a minha história. Eu me preparei para ser deputado. Isso exige gente, material gráfico. A estratégia é, além de estar nas cidades, em mobilizações nas ruas, dar condições de trabalho às pessoas que estão comigo. Ninguém vai balançar bandeira debaixo do sol”, afirma, lembrando que o alcance nas redes sociais diminuíram. “Por isso é necessário impulsionar”, completa.

Além de Matheus, o herdeiro do Grupo Votorantin doou recursos para a campanha de Leda Borges, que disputa o mesmo cargo que o jornalista, e recebeu R$ 420 mil.

Além da dupla goiana, Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro e candidato a deputado federal por São Paulo, angariou R$ 150 mil do empresário Marcos Ermírio de Morais.