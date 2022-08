Descubra por que todo mundo deveria lavar a roupa nova antes de usar

Muita gente acha que comprar uma roupa nova é meio caminho andado, já que por ela ser “nova” não há necessidade de lavá-la.

Mas é aí que você se engana, caro leitor.

Não lavar as novas aquisições antes de estrear na primeira usada pode ser um erro tremendo, que afeta até sua saúde.

Bactérias, germes, fungos e, até, piolhos estão nos tecidos quando o assunto é roupa nova. Por isso, mais vale prevenir do que remediar.

Afinal, por que precisa lavar a roupa nova antes de usar?

Primeiramente, como qualquer produto, as roupas passam por uma longa viagem antes de chegar nas araras das lojas e, futuramente, ir para o seu guarda-roupa.

Logo, entre o local onde foi produzido, a fase de transporte e o tempo de exposição na loja, você já pode imaginar a quantidade de mãos que já tocaram nessa peça e os milhares de micro-organismos que moram ali.

Obviamente, essa exposição toda pode levar sujeira para o seu armário e sua vida, meio nojento, não é mesmo?

Mas, calma aí, amigo, ainda tem mais!

Durante todo o processo de confecção, passam pelas roupas diversos químicos e substâncias tóxicas, as quais não temos informações sobre elas.

Assim, desde corantes, a metais como chumbo e mercúrio, e ainda pesticidas nas fibras do algodão.

Você pode nem desconfiar, mas isso pode causar danos a sua saúde, provocando alergias, irritação da pele, vermelhidão e coceira.

Por último, roupas novas com cores muito fortes e com tinturas com menos qualidade podem passar a cor para os sofás, estofos do carro ou mesmo para outras peças de roupa.

Bom, mas a boa notícias é que tudo isso pode ser evitado com uma lavagem simples antes de vestir pela primeira vez.

