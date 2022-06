Descubra para que serve o bolso que toda calça jeans tem

Em 1792, na França, surgiu a primeira calça jeans. A princípio, era uma peça de roupa para trabalho no campo e para as longas viagens de marinheiros.

Naquela época, pouco maleável e tingido em tons de marrom, a calça jeans era chamada de Tecido de Nimes e logo passou a ser abreviado para denim.

Certamente, há séculos atrás os criadores dessa peça de roupa não imaginavam que ela ganharia tanto espaço no mercado da moda e marcaria fatos da humanidade.

Sem contar que ocupariam grandes lugares nos armários de homens e mulheres!

Não dá para ignorar a importância da calça jeans no mundo atual, aliás, já se imaginou sem uma?

Elas, hoje em dia, vêm carregadas de designs e ditadores de moda, como rasgos, pinturas, desenhos e adereços, como os bolsos.

E por falar neles, já notou que há um pequeno bolso, presente em um dos bolsos maiores da parte frontal da calça?

Afinal, para que serve esse bolsinho da calça jeans?

Antes de responder essa pergunta, saiba que a ideia de adicionar esse bolso extra foi do próprio criador delas, o norte-americano Levi Strauss.

Em 1872, o costureiro Jacob Davis de Reno propôs a Levi Strauss a invenção de reforçar as costuras das calças usadas pelos mineiros com rebites, fazendo as calças jeans como conhecemos hoje.

O sucesso de venda dessas calças foi tão grande que Strauss e Davis decidiram requerer a patente do produto, criando a marca Levi Strauss & CO.

Naquela época, o fundador achou uma boa ideia adicionar um pequeno bolso das calças baseado na necessidade dos cowboys, que se tornaram consumidores fiéis das calças. Eles precisavam de um pequeno espaço para carregarem seus relógios de bolso, pois na época os homens usavam esse artefato preso a uma corrente.

Pensando nisso, Levi Strauss criou os pequenos bolsos extras na calça jeans.

Hoje, por ausência do velho relógio, podemos usar o pequeno espaço como bem entendermos.

Porém, ele não é só um espaço qualquer presente na calças sem nenhuma razão. A verdade é que o pequeno bolso se tornou parte do design e de muito estilo!

