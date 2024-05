Essa fruta é a melhor opção para tirar gordura do fígado – está comprovado!

Rico em aminoácidos e vitaminas, esse fruto pode ser um excelente aliado para melhorar sua qualidade de vida

Pedro Ribeiro - 10 de maio de 2024

(Foto: Reprodução/YouTube/Receitas Dila Jeffone)

Apesar do gosto um tanto peculiar, essa fruta pode trazer diversos benefícios a sua saúde, incluindo o fator poderoso de remover a gordura no fígado.

Famosa pelo alto consumo em países tropicais, o tamarindo é uma excelente opção para quem quer melhorar a qualidade de vida. Quer saber como? Deixa que explicamos pra você!

Pra começo de conversa, o tamarindo é uma fruta extraída da planta Tamarindus indica.

Esse fruto é muito popular em países tropicais como a Índia, México, Paquistão, em lugares no Caribe e até mesmo no Oriente Médio.

Apesar do seu sabor exótico, uma mistura de azedo e doce, a polpa do tamarindo acumula diversas vantagens devido ao seu alto valor nutricional.

Além disso, é possível encontrar na fruta uma grande quantidade de vitaminas C, K e B, e a alta concentração de potássio e cálcio, o que é ótimo para o nosso corpo.

Por causa de seu gosto, o fruto pode ser um trunfo na cozinha. A sua utilização pode estar presente em diferentes pratos, desde doces e salgados, ou até mesmo servindo como um delicioso suco.

A Fruta que tira gordura do fígado de acordo com a ciência

De acordo com uma publicação da revista Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, tamarindo é extremamente rico em fitoquímicos e aminoácidos essenciais, incluindo antioxidantes.

Dessa forma, essas propriedades são capazes de eliminar a gordura do fígado e do coração, além de serem muito importantes para o controle do colesterol.

E as vantagens não param por aí! A polpa do tamarindo é rica em fibras, por isso é excelente para problemas gastrointestinais e ajuda pessoas que sofrem com a retenção de líquidos.

Entretanto, apesar de trazer inúmeros benefícios à saúde, é importante deixar claro que apenas o consumo da fruta não substitui o tratamento médico.

Ademais, o consumo excessivo do tamarindo pode provocar efeitos colaterais como náusea e até mesmo diarreia.

Também existem pessoas que possuem alergia a esse fruto, e devem evitar o consumo, principalmente do suco.

Por fim, incluir o tamarindo na sua dieta, para além de eliminar a gordura no fígado, é uma excelente maneira de melhorar a qualidade de vida e também colocar um pouco mais de variedade e sabor no seu dia a dia.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias em tempo real!