Depois de ter dopado o amante, o atingiu uma facada no pescoço. Na sequência, uma paulada na cabeça e a dispensa do corpo em um lote baldio. Essa é a lógica dos detalhes de um crime brutal, que terão ainda mais requintes de crueldade, relatada pela possível autora à Polícia Civil (PC) na terça-feira (30). O crime ocorreu 11 dias antes, no município de Mineiros.

Conforme a PC, a suspeita, de 28 anos, mantinha um relacionamento extraconjugal com um casal. Por isso, ambos, tanto o homem quanto a mulher passaram a ser investigados pelo homicídio. O homem, no entanto, teve a participação descartada e as suspeitas recaíram somente nela. A essa altura, ela já havia fugido para a Bahia.

Ao ser presa, ela relatou que dopou o homem, de 34 anos e, em seguida, deu uma facada no pescoço do amante. Contudo, não foi suficiente para matá-lo nesse primeiro momento.

Assim, ele chegou a acordar e pedir ajuda para a suposta autora. Ao perceber que tinha caído em uma armadilha, tentou fugir.

Entretanto, não conseguiu e caiu. Foi quando recebeu uma paulada mortal na cabeça. Depois disso, a mulher ainda dispensou o corpo em um terreno baldio.

Antes disso, a autora ainda pegou a mão com sangue da vítima e escreveu na parede um recado, dizendo que “era ele ou eu”. Diante da brutalidade do crime, no entanto, a polícia descartou que a vítima pudesse ter, de fato, escrito tal recado espontaneamente.