Uma nova atualização que está prestes a desembarcar na web irá fazer com que as pessoas passem mais tempo no WhatsApp. A novidade ainda está em fase de desenvolvimento, mas promete dar mais simplicidade em uma tarefa crucial para todos: as compras.

Afinal, quem nunca quis comprar uma coisa, mas teve preguiça de sair de casa ou até migrar para outro aplicativo? Pois muito em breve, os seus problemas serão resolvidos com o recurso.

Por isso, saiba qual é a novidade que irá fazer você se encantar ainda mais com o WhatsApp a ponto de não querer sair por nada dele.

Novidade vai fazer com que as pessoas passem mais tempo no WhatsApp

No intuito de fazer os usuários ficar ainda mais na plataforma, uma novidade que está em desenvolvimento pelo WhatsApp irá fazer as pessoas passarem mais tempo no aplicativo.

Com a mudança, sair do aplicativo pode ser uma verdadeira batalha para quem está em busca de se afastar das redes sociais.

A nova atualização está sendo testada na Índia e tem como objetivo facilitar a vida dos internautas na hora das compras. Ou seja, a partir de agora, as pessoas poderão fazer compras no próprio aplicativo.

Sendo assim, o usuário poderá adicionar alguns itens ao carrinho como mantimentos e produtos domésticos sem ter que migrar para outra plataforma.

Anteriormente, o internauta necessitava navegar pelos produtos via WhatsApp, mas, para finalizar a compra, necessitava mudar de site.

Agora, todo o processo poderá ser administrado na própria plataforma sem ter necessidade de sair dela para que a ação seja finalizada.

Apesar da empolgação, a novidade ainda não tem data marcada para estrear no Brasil. No entanto, segundo o porta-voz da empresa Meta – responsável pela ação – muito em breve, outros países receberão a ação.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!