O que está por trás dos comportamentos agressivos de alunos com volta às aulas presenciais em Goiás

Os alunos estão mais agressivos na retomada às aulas presenciais em Goiás, segundo os professores. Para 65% deles, a violência nas escolas aumentou após dois anos em atividades remotas por causa da pandemia.

O resultado é de uma pesquisa feita pela Nova Escola, organização social que atua para apoiar profissionais da educação básica. O estudo foi divulgado pela instituição dias antes de uma professora ter sido morta a facadas em Inhumas, região Metropolitana de Goiânia, no último dia 24.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito do crime é um ex-aluno da mulher. Ele teria agido por vingança ao ser repreendido pela educadora em sala de aula e por tentar vender drogas nas imediações da escola.

Entre os motivos apontados pela pesquisa para o crescimento da violência no ambiente escolar está o aumento das doenças psicológicas por conta do isolamento (50,6%) e a influência negativa dos familiares em virtude da vulnerabilidade que eles vivem (46%). A falta da socialização dos alunos durante a pandemia também é um fator para 40,5% dos entrevistados.

A psicopedagoga Leandra Ferreira explica que, somado aos fatores, os estudantes estão com dificuldades de aceitar regras. “Com as aulas virtuais, esse aluno se acostumou a fazer as coisas do jeito que ele queria e sem uma supervisão física. Por mais tecnologia que tivessem, os professores não tinha mensurar o que ele estava fazendo, e muitos não tinham o acompanhamento da família”, aponta.

Além da violência, o processo de atenção e concentração também foi comprometido. E é o celular o principal culpado. “Na pandemia, o aparelho era, ou deveria ser, uma ferramenta pela qual ele acompanhava a aula. Agora, não há mais limite entre o estudo e o entretenimento. E se você tenta impedi-los de usar, ficam agressivos”, relata.

Acolhimento

Para mudar este cenário, a profissional indica o investimento em orientação psicológica nas escolas. “Na instituição em que trabalho estamos em processo de contratação de mais dois psicólogos porque uma só não está conseguindo atender a demanda. No início do ano para cá, temos notado essa necessidade”, afirma.

Leandro Ferreira aconselha, ainda, que coordenadores e docentes tenham uma visão mais de acolhimento perante os estudantes. “Alguns perderam entes queridos ou passam problemas financeiros. Temos que tentar entender e, a partir deste entendimento, levar o aluno a refletir sobre a origem deste comportamento e as consequências dele”, orienta.