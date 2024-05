Homem leva prostitutas até motel e causa confusão ao notar diferença de R$ 20 na conta

Pedidos teriam sido solicitados por garotas de programa, que deixaram local após serviços

Gabriella Pinheiro - 14 de maio de 2024

Imagem mostra homem em portaria de motel, após diferença de R$ 20 na conta. (Foto: Reprodução)

A diferença de R$ 20 no pagamento de uma conta foi o suficiente para que um homem, de 31 anos, começasse uma discussão na portaria de um motel, no setor Vila Nossa Senhora de Lourdes, em Aparecida de Goiânia. A situação aconteceu na tarde de segunda-feira (13).

O pontapé para o desacordo teria começado quando o suspeito adentrou o estabelecimento com duas garotas de programa.

Já dentro do quarto, as mulheres teriam consumido um sanduíche, no valor de R$ 15, e aberto um prestobarba, de R$ 5, o que resultou em uma consumação total de R$ 55. Mas foi somente no momento do pagamento que o desacordo teve início.

Ao notar o valor, o homem começou a questionar o gerente do estabelecimento sobre os itens solicitados pelas garotas, afirmando que não autorizou os pedidos e que, por isso, não pagaria os R$ 20 de diferença. Assim, a Polícia Militar (PM) foi chamada e se deslocou até o ambiente.

Devido a falta de um acordo e após a coleta dos depoimentos, a equipe lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) entre as partes.

Ainda no local, os militares notaram que o homem apresentava sinais de embriaguez, como olhos vermelhos, exaltação, dispersão, sonolência, odor de álcool e falta de equilíbiro.

Por conta dos sinais, ele foi orientado a fazer o teste do bafômetro, mas se recusou e recebeu uma multa pela ocorrência.