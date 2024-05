Entenda como nova disciplina escolar oferecida em Goiás pode mudar a vida de estudantes

Novidade tem chamado a atenção e recebido grande aderência de alunos em diversas instituições do estado

Thiago Alonso - 05 de maio de 2024

Imagem mostra alunos dentro de sala de aula (Foto: Divulgação/Agência Brasil)

Em 2024, os alunos do 6º ao 9º ano de escolas estaduais de Goiás passaram a contar com 10 novas disciplinas eletivas na grade curricular, as quais eles podem escolher as disciplinas adicionais que mais lhes interessam.

No entanto, uma delas tem chamado a atenção e recebido grande aderência dos estudantes: a matéria de Educação Financeira.

Nela, são ministrados conhecimentos de Matemática, Administração, História e Ciências Sociais, com o intuito de apresentar noções básicas de cidadania e consumo sustentável aos alunos.

Além das aulas, as escolas também podem aplicar trabalhos práticos, a fim de auxiliar na fixação do que for aprendido em sala.

Dentre elas, estão atividades como confecções de cofres de porquinho com material reciclável, cartazes de conscientização de gastos e uso de panfletos de mercado para realizar situações problemas.

A disciplina de Educação Financeira já começou a ser posta em prática em diversas unidades estaduais e deve ser plenamente implementada em toda a rede pública até o final do ano.