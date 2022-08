Parque linear da Avenida Brasil tem prazo para ser inaugurado em Anápolis

O Parque Linear da Avenida Brasil Norte, no Bairro Boa Vista, está finalmente próximo de ser inaugurado. A previsão da Prefeitura é que ele esteja pronto até o fim de setembro.

A data é próxima do limite do contrato, que vigora até 09 de outubro. A ideia, quando as obras começaram, era concluí-las até fevereiro, mas o cronograma atrasou.

Segundo a engenheira e diretora de Obras Públicas, Flávia Ribeiro, restam agora apenas serviços de menor porte. As equipes devem finalizá-las em até 30 dias.

“Estamos correndo para tentar entregar até o fim do mês. [Falta] Só acabamento, requadro de paver [pavimento], de grama está demorando, parte elétrica, sete contêineres. No espelho d’água estão fazendo a parte estrutural. O totem está pronto e falta colocar o letreiro. São vários serviços pequenos”, afirmou.

O parque tem 750 metros em linha reta. Neles estarão distribuídas atrações como academias, playgrounds, fontes de água e quadras poliesportivas e de areia. O destaque vai para o monumento Eu <3 Anápolis.

A previsão de investimento é de R$ 2 milhões, mas pode haver mudanças, uma vez que a empresa deve pedir reequilíbrio financeiro por conta da defasagem dos preços dada a inflação de insumos. Com isso, haveria ampliação do contrato de vigência.