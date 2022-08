Simulação de crime do ‘novo cangaço’ em Anápolis tem cenas de guerra

Aconteceu na madrugada desta quarta-feira (31), no Centro de Anápolis, uma simulação de um crime da modalidade ‘novo cangaço’ para treinar os agentes das forças de segurança em casos de roubo a bancos.

O 3º Comando Regional da Polícia Militar (CRPM) foi responsável que avaliou a ação como “excelente”.

Ao Portal 6, o Tenente Rocha, da Coordenação do 3º CRPM disse que o treinamento “atendeu todos os propósitos”. Nas imagens gravadas mostram como é feita a representação.

O teste, que aconteceu na rua 15 de dezembro, localizada no Centro da cidade, simulou um assalto ao Banco do Brasil. Todos os efetivos participaram, foram 18 equipes, em média 60 policiais.

Na simulação, alguns agentes se ‘fantasiam’ de criminosos encapuzados, enquanto outros agem no combate, com todos os elementos para aproximar do real. As balas disparadas, são de festim, um tipo parecido com a munição tradicional, mas não são letais.