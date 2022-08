Teste que eleitor de Bolsonaro fez em Goiânia está agitando as redes sociais

Quem passou pela Praça Tamandaré, em Goiânia, pode ter visto uma cena curiosa. No local, um homem segurava um cartaz com a frase “Buzinou, é Bolsonaro”. Ou seja, aqueles que dirigiam naquele momento e que são apoiadores do atual presidente deveriam se manifestar a favor utilizando a buzina do próprio veículo.

Entretanto, em uma filmagem publicada nas redes sociais, foi mostrado que dos 19 veículos, sendo cinco motos e 14 carros, que por ali passaram, nenhum realizou a atitude esperada pelo homem.

VÍDEO REELS

No intuito de zombar da ação, alguns usuários da internet não perderam a oportunidade e divulgaram comentários caçoando da falta de sucesso da ação.

ele chamando os gados pela vuvuzela e ficando no vácuo 🥺✊🏽 — vi. (@vifigaf) August 30, 2022

Seria um sonho achar que isso será o reflexo das urnas aqui no Goiás? — Thais (@oliveiraagomes) August 31, 2022

Eles devem sentir um tesão absurdo em passar tanta vergonha — Vinicius Francisco (@viniciusfcos) August 31, 2022

Mas a opinião sobre o assunto está longe de ser consensual. Para outros, o tempo de apenas 18 segundos disponíveis no vídeo não foi suficiente para avaliar se a ação teve ou não uma boa repercussão.

Isso foi o máximo que você conseguiu captar sem buzina??? Apenas 18s??? — Pablo Barbosa Hoffmeister (@PabloHoff) August 31, 2022

18 segundos?????? tem gente que gosta de ser roubada, e continuar sendo trouxa de um governo que roubou bilhoes do povo brasileiro, acorda que ainda da tempo — Junior Lopes +18 (@GermanoLopez) August 31, 2022

A postagem fez sucesso na web e já conta com mais de 27 mil curtidas e mais de 4 mil compartilhamentos.