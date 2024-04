Hospital de Goiânia tentou reanimar Bebê Nicolas, mas quadro era muito grave

Pequeno foi transferido de Anápolis e estava internado com quadro de cardiopatia congênita complexa

Thiago Alonso - 27 de abril de 2024

Criança deu entrada na unidade hospitalar na quarta-feira (24). (Foto: Arquivo Pessoal/Hassler Ribeiro)

O pequeno Nicolas Santos Ribeiro não resistiu às complicações do quadro cardíaco grave e faleceu neste sábado (27) – informação que havia sido confirmada ao Portal 6 pela própria família.

No final desta manhã (27), a unidade em que ele estava internado – o Hospital Estadual da Mulher Dr. Jurandir do Nascimento (HEMU) – também confirmou a fatalidade à reportagem e detalhou como foram os tratamentos na tentativa de salvar o recém-nascido.

O bebê estava internado no local desde o dia 24 de abril, quando foi transferido da UPA Pediátrica de Anápolis, para Goiânia.

Segundo o informe, Nicolas possuía um quadro de cardiopatia congênita complexa por conta de uma malformação no coração.

Assim, após sete dias de vida, o quadro do garotinho evoluiu ao óbito devido às complicações do estado delicado em que ele estava.

Confira a nota do HEMU na íntegra:

Com profundo pesar, o Hospital Estadual da Mulher Dr. Jurandir do Nascimento (Hemu) informa que o bebê N.S.R., com sete dias de vida, veio a óbito hoje, dia 27 de abril, às 05:15h. Ele não respondeu as manobras de reanimação realizadas pela equipe.

Portador de cardiopatia congênita complexa, o bebé deu entrada no Hemu, no dia 24 de abril, vindo de Anápolis, em estado geral grave. Infelizmente, devido ao quadro evolutivo grave associado a malformação cardíaca, evoluiu para óbito.

A unidade expressa os sinceros sentimentos aos familiares.