Depois de vivenciarmos uma pandemia global, acompanhada de milhares de mortes e perdas inconsoláveis, ninguém está 100% bem. E, claro, algumas sessões de terapia para aliviar a barra são recomendadas a todos.

No entanto, existem algumas pessoas que estão extremamente sobrecarregadas emocionalmente e precisam, urgentemente, procurar um profissional da saúde.

Seja psicanalistas, psicólogos ou, em casos mais sérios, psiquiatras, o importante é recorrer ao socorro enquanto há tempo.

Diante disso, separamos uma pequena lista com os principais sintomas indicativos de desgate emocional. Fique atento e, caso esteja passando por algo semelhante, procure um profissional o quanto antes. Veja!

6 características que provam que você precisa de terapia:

1. Você tem dormido mal

Uma pessoa com quadro de ansiedade, Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e depressão pode sentir extrema dificuldade para dormir. Isso acontece porque eles não conseguem relaxar.

É quase impossível desligar os pensamentos de um ansioso. Ele deita a cabeça no travesseiro e começa a pensar nos problemas reais e imaginar possíveis situações ou até mesmo, impossíveis.

Se você tem sentido dificuldades constantes na hora de dormir, é melhor contatar um profissional e analisar qual o seu quadro.

2. Você sente tremores e boca seca

Tremores, mãos suadas, boca seca, tonturas, desconforto abdominal, falta de ar e coração acelerado são alguns dos inúmeros sintomas físicos que são desencadeados por uma crise de ansiedade.

Para quem sofre de ansiedade, as crises podem atrapalhar no cotidiano, psicologicamente, mas fisicamente também. É fundamental procurar um psicanalista, juntamente de um psiquiatra, caso esteja passando por esses sintomas.

3. Sente que seus pensamentos e sentimentos vão te fazer explodir

Uma pessoa exausta emocionalmente sente que, a qualquer momento, seus próprios pensamentos e sentimentos a farão explodir, por serem excessivos e complexos.

O desgaste ocasionado pela ansiedade faz com que a pessoa perca parte do controle emocional. Os choros ficam mais frequentes, surtos e até mesmo gritos podem ser percebidos facilmente.

Neste quadro de estresse, é mais que necessário a busca por um bom profissional para entender a raiz do problema, ressignificá-la e, se necessário, receitar uma medicação paliativa.

4. Não consegue controlar as emoções

Como dito, quando o ser humano perde o controle das emoções, começa a oscilar muito, chorar com frequência, sentir aflição, amargura e afins, pode ser um grande sinal de depressão e ansiedade.

É preciso estar atento aos detalhes que o corpo entrega quando algo não vai bem.

5. Volta atrás nas decisões

Uma pessoa muito ansiosa tem dificuldades de tomar decisões. Primeiro, ela pode aceitar a situação bem. No entanto, uma série de paranóias podem ser criadas na cabeça dela.

Com isso, as chances dela desistir do projeto são grandes. Ela calcula exatamente tudo o que pode dar errado. E, por medo, volta atrás em quase todas as decisões.

6. Sente que está em um labirinto

Se você tem uma constante impressão de que está vivendo em um looping eterno, um labirinto sem saída e completamente perdido, pode ser grandes indícios de desgastes psicológicos.

Neste caso, é bom dar início à terapia. Esse processo te ajudará a se reencontrar e achar a saída do labirinto.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!