Dois goianos estão na lista da Forbes entre os 10 maiores bilionários do Brasil

Em comemoração aos 100 anos da revista, a Forbes liberou nesta quinta-feira (01) algumas novidades na lista dos dez maiores bilionários do Brasil em 2022. Ao contrário do levantamento mais restrito das edições de 2020 e 2021, caras goianas apareceram no ranking.

Os irmãos Joesley Mendonça Batista, de Formosa, e Wesley Mendonça Batista, de Anápolis – donos da empresa de alimentos JBS – ocuparam a 10º posição, desbancando o lugar do empreendedor Alceu Elias Feldmann, presidente e fundador da Fertipar.

De acordo com o levantamento, as fortunas dos dois goianos, juntas, somam R$ 45 bilhões. Valor que é 19 vezes maior que o produto interno bruto (PIB) obtido no segundo trimestre de 2022 no país.

Apesar de estarem entre os 10, esta não é a primeira vez que os sócios aparecem na revista. Em abril deste ano, ambos apareceram na 11º posição entre os 62 bilionários do Brasil e no 665º lugar na listagem mundial.

À época em que a publicação foi divulgada, o patrimônio dos irmãos era avaliado em R$ 39,8 bilhões.