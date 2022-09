Moradores descobrem que mais de 1.000 abelhas decidiram morar com eles em Anápolis

Um enxame com mais de 1.000 abelhas está “morando” em uma residência no Residencial Jardins do Lago, bairro da região Leste de Anápolis.

Ao Portal 6, o proprietário da casa, que não quis se identificar, contou que os insetos começaram a chegar na tarde desta quinta-feira (1º).

De acordo com ele, em contato com uma amiga bombeira, ela falou que os animais invadiram a residência fugindo do desmatamento e queimadas, com isso, elas invadem o espaço urbano.

Para evitar que as abelhas se dispersem e causem transtornos, os moradores foram orientados a evitar barulho e colocar os animais domésticos para dentro de casa.

Segundo o proprietário da residência, a expectativa é de que o enxame seja desfeito em no máximo três dias.