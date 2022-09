Como nem todos nós somos iguais, existem aquelas pessoas mais isoladas e, algumas delas, podem até mesmo ter o hábito de bater um bate-papo com ela mesma. Pensando nisso, uma novidade no WhatsApp irá beneficiar quem costuma conversar sozinho no aplicativo.

Por enquanto, para ter um diálogo com você mesmo na plataforma, é necessário criar um grupo com ao menos dois integrantes e assim, retirá-lo para que assim fique só você.

Às vezes, fazer essa ação pode ser algo incômodo e que gera um certo desconforto durante o momento. No entanto, não tenha receio, pois, em breve, um recurso irá por fim a essa situação.

Ficou curioso? Então, veja qual é a novidade no WhatsApp para quem costuma conversar sozinho.

Novidade no WhatsApp para quem costuma conversar sozinho

Não é novidade para ninguém que o WhatsApp está constantemente trabalhando para melhorar a experiência dos usuários com a plataforma.

Sendo assim, uma nova função já está a caminho e, desta vez, beneficiará aqueles que não são muito fãs de conversar com várias pessoas e tem o costume de bater papo sozinho.

Agora, será possível criar um grupo sem que seja necessário adicionar outro contato nele. Ou seja, você poderá criar uma comunidade com apenas um integrante: você.

A ação permitirá que os usuários conversem com eles mesmo e, assim, passem a criar grupos sem nenhum outro contato.

Para se ter uma ideia, para fazer a ação, era necessário adicionar um contato e, logo em seguida, retirá-lo do grupo caso quisesse ficar sozinho.

Conforme apurado pelo site WABetaInfo, a nova atualização possibilitará o envio de mensagens diretas para você mesmo ao selecionar o chat pessoal no futuro.

Além disso, sabe-se que a funcionalidade também será introduzida para o WhatsApp beta para Android e iOS.

Apesar da expectativa de muitos, a função ainda está em desenvolvimento e, ainda, não tem nenhuma data oficial para que ela seja liberada em uma atualização futura do aplicativo.

