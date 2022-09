Companhia lança voos do Brasil para Buenos Aires e Santiago, no Chile, por menos de R$ 400

Uma companhia aérea anunciou uma novidade no último dia 31 que pode melhorar muito a vida de muitos brasileiros que sonham com voos baratos e diretos para as capitais do Chile e da Argentina.

De acordo com a JetSMART, a partir de dezembro, os voos ligando a capital Rio de Janeiro, via Aeroporto Internacional do Galeão, às cidades de Santiago e Buenos Aires, poderão custar, em média R$ 393,58 e R$ 440,81.

O presidente do aeroporto RIOgaleão, Alexandre Monteiro, explicou que a administração do local está ansiosa com o lançamento da JetSMART.

Segundo ele, a esperança é de que os voos da empresa chilena dê uma grande movimentada na economia da região, atraindo ainda mais turistas.

“Estamos muitos felizes com a chegada da JetSMART ao Galeão. Nossa expectativa é de que a companhia possa contribuir para a economia local, atraindo cada vez mais turistas de um dos nossos principais mercados emissores internacionais, a América do Sul”, explicou.

Veja as agendas:

Nova rota da JetSMART no Brasil

A rota ligando o Rio de Janeiro a Buenos Aires será operada a partir do dia 6 de dezembro, nas seguintes frequências:

Rio de Janeiro (GIG) – Buenos Aires (EZE)

Voo: WJ3816

Dias de operação: terças, quintas e sábados

Partida: 19h55

Chegada: 23h16 (horário local)

Buenos Aires (EZE) – Rio de Janeiro (GIG)

Voo: WJ3815

Dias de operação: terças, quintas e sábados

Partida: 16h01 (horário local)

Chegada: 19h05

Por outro lado, a rota ligando o Rio de Janeiro e Santiago se iniciará em 29 de dezembro e vai ser operada nas seguintes frequências:

Rio de Janeiro (GIG) – Santiago (SCL)

Voo: JA571

Dias de operação: segundas, terças, quintas, sábados e domingos

Partida: 18h50 aos domingos, segundas e terças-feiras e 10h55 às quintas-feiras e aos sábados

Chegada: 23h20 (horário local) aos domingos, segundas e terças-feiras e 15h25 às quintas-feiras e aos sábados

Santiago (SCL) – Rio de Janeiro (GIG)

Voo: JA570

Dias de operação: segundas, terças, quintas, sábados e domingos

Partida: 13h55 (horário local) aos domingos, segundas e terças-feiras e 6h às quintas-feiras e aos sábados

Chegada: 18h aos domingos, segundas e terças-feiras e 10h05 às quintas-feiras e aos sábados