6 superstições que ajudavam as pessoas a terem sorte e as crianças de hoje não conhecem mais

Cada dia que passas essas crendices populares tem caído no esquecimento

Pedro Ribeiro - 14 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/Pexels/Elias Tigiser)

O Brasil é um país com uma grande mistura de povos e crenças, por isso, existem inúmeras superstições que antes eram passadas de geração e geração.

No entanto, muito disso se perdeu nos dias de hoje.

Com as crianças passando mais tempo na internet, a cada dia que passas essas crendices populares tem caído no esquecimento.

1. Trevo de Quatro Folhas

Talvez essa seja uma das superstições mais clássicas!

Achar um trevo de quatro folhas era uma tarefa difícil, por isso, antigamente, tinha gente que até guardava dentro da carteira.

Tradicionalmente, cada uma de suas folhas representa algo positivo: a primeira é para a fé, a segunda é para a esperança, a terceira é para o amor e a quarta é para a sorte.

2. Pé de coelho

Outra superstição bastante popular é a do pé de coelho.

Se trata de outro amuleto de sorte conhecido em várias cultura

Sua origem como símbolo de boa sorte remonta a tradições de magia e superstição de várias partes do mundo, incluindo a Europa e a América do Norte.

3. Bater na madeira

Com certeza você já ouviu isso da sua avó! Bater na madeira 3 vezes irá expulsar o mau olhado.

Na antiguidade, acredita-se que as árvores eram consideradas moradas de espíritos e divindades.

Ao bater na madeira, as pessoas acreditavam estar chamando a atenção dos espíritos bons para afastar os maus.

4. Pular sete ondas

Pular sete ondas é uma tradição comum em várias culturas, especialmente no Brasil, durante a celebração do Ano Novo.

Alguns creem que tudo começou com rituais de candomblé e religiões afro-brasileiras, onde as ondas do mar representam oferendas à Yemanjá, a divindade das águas.

Além disso, essa superstição é muitas vezes visto como um ritual para purificar o espírito, afastar energias negativas do ano anterior e atrair boas vibrações para o novo ano que se inicia.

5. Ferradura

Assim como o trevo e o pé de coelho, ter uma ferradura é uma das superstições que trazem boa sorte.

Desde a Grécia Antiga, já existiam indícios de que esse objeto era considerado um amuleto poderoso.

Primeiramente porque era um objeto feito de ferro, elemento que os gregos acreditavam proteger contra o mal.

Ademais, o formato da ferradura remete ao da Lua crescente, símbolo da prosperidade.

6. Sal

Ao derrubar o sal, você deve imediatamente pegar um pouco e jogar por cima dos ombros. É isso que diz a superstição.

Nos tempos antigos, o sal era um produto extremamente valioso e usado como moeda de troca.

Por isso derrubá-lo carregava um sinal de má sorte.

