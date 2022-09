O valor que bolsonaristas anapolinos pagarão a Tio Gugu para irem a Brasília

Uma caravana organizada pelo barbeiro anapolino Edson Gomes da Silva Junior, conhecido como Tio Gugu, cobra R$40 o lugar em um ônibus locado para engrossar o coro de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro no ato do próximo dia 07 de Setembro.

A contribuição servirá para abater os custos com a locação e combustível no deslocamento de ida e volta à capital federal.

Como se sabe, o feriado nacional ganhou contornos políticos desde que Bolsonaro ascendeu ao poder, e o transporte para esses eventos costumava ser pago por entidades ligadas aos sindicatos rurais.

A pedido do próprio presidente, bolsonaristas devem, prioritariamente, engrossar o ato em gente à Esplanada dos Ministérios ao invés de organizarem atos menores em suas cidades.

Além do preço da passagem, um folder com o anúncio, organizado pelo grupo Direita Goiás, avisa: “Caravana pela última vez”.