Motorista perde controle do carro, foge e deixa passageira ferida para trás em Uruaçu

Um motorista perdeu o controle do veículo e saiu da pista na GO-237, na zona rural de Uruaçu. Na fuga, o homem deixou uma mulher que estava no banco do passageiro para trás.

O Portal 6 apurou que um Ford Fiesta Edge trafegava no sentido Niquelândia, na sexta-feira (02) quando, no trevo com a Ferrovia Norte-Sul, deixou a pista abruptamente pela margem esquerda. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

Após sair da rodovia, o veículo caiu de uma altura de cerca de quatro metros do nível da pista, repousando em uma canaleta de drenagem. O motorista e outro ocupante saíram do carro e fugiram do local sem prestar socorro para uma passageira, que os acompanhava no momento do acidente.

A mulher saiu do carro por conta própria e se deslocou até as margens da rodovia. Ela foi socorrida por terceiros e encaminhada ao Pronto Socorro da cidade por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

O condutor e o passageiro ainda não foram identificados.