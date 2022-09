Enquanto os brasileiros convivem com o salário mínimo atual de R$ 1.212, a realidade do salário pago aos trabalhadores de outros países ao redor do globo terrestre é bastante diferente do que conhecemos.

Essa diferença pode ser percebida principalmente quando visto que segundo levantamento feito pelo site contryeconomy.com, o Brasil está entre os países com o menor salário mínimo.

Tal dado foi calculado levando em consideração 147 países e dentre eles, somente a Nicarágua, Cuba, República Dominicana, Venezuela, México e Haiti apresentaram pagamentos menores.

Dessa forma, separamos alguns destes países que possuem os salários diferentes.

6 países que têm o salário bem diferente do valor que é no Brasil

1. Estados Unidos

No país visto como o queridinho dos brasileiros, a realidade é bastante diferente daquela que estamos acostumados aqui no país, principalmente quando o dólar é convertido.

Nos Estados Unidos, o salário não é calculado levando em consideração apenas as horas trabalhadas, analisando também o Estado de atuação.

Em uma média de 44 horas de trabalho, os americanos recebem um salário aproximado em R$ 14 mil mensais.

2. Suíça

Mesmo que a cidade suíça de Genebra seja apontada como um custos de vida mais altos do mundo, o salário local também é visto como o mais alto do mundo.

Por lá, o piso por hora de trabalho gira em torno de 3 francos suíços, o equivalente ao final do mês à R$ 21 mil.

3. Espanha

Na Espanha, o salário mínimo mensal está entre mil euros, o que quando transformado, equivale à R$ 5.200 mensais.

Em solo espanhol, esta quantia considerada como menor é paga para serviços como a pecuária, atividades domésticas, agricultura, pesca e hotelaria.

4. Portugal

Em Portugal, o trabalhador possui a sorte de receber um salário extra tanto no meio do ano, como também ao final, em julho e dezembro.

Em 2023, a expectativa anunciada pelo primeiro-ministro António Costa, é de que o salário mínimo português passe para 750 euros mensais, o equivalente à R$ 3.900.

5. México

Se por um lado existem aqueles países que a diferença vem de um pagamento acima daqueles que é visto em solo brasileiro, por outro, a realidade é diferente por ser abaixo.

No México, por exemplo, com uma média de 50 horas semanais, os mexicanos faturam cerca de 172,87 pesos, o que ao final do mês equivale à R$ 1.000.

6. Venezuela

Por fim, no país ditatorial, o salário mínimo também choca por ser bem abaixo do que os brasileiros estão acostumados.

Isso porque na Venezuela, o pagamento mensal, somado ao vale alimentação, está na casa dos U$39 ou 171 bolívares, o equivalente à aproximadamente apenas R$ 214.

