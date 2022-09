Goiânia tem bons restaurantes que aceitam vale-refeição como pagamento

Começo de mês, vale-refeição cheio. Os adeptos das marmitas costumam aproveitar o período para economizar no VR e gastá-lo no fim de semana – seja com o ‘mozão’ ou na companhia dos amigos.

Em Goiânia, as opções de restaurantes para usufruir do benefício são diversas. Churrascarias, hambúrgueres gourmet, comida japonesa e casas especializadas em frutos do mar estão entre os estabelecimentos mais badalados da cidade que aceitam o vale e proporcionam uma experiência única para quem acumula dinheiro no cartão.

Pensando nisso, preparamos uma lista com alguns restaurantes para consumir com seu vale-refeição. O levantamento foi realizado pelo Portal 6 na tarde desta sexta-feira (02). Confira:

Outback Steakhouse

O Outback é um restaurante construído e decorado em referência à cultura da Austrália. Boa opção para quem quer curtir um happy hour com os amigos.

Bandeiras aceitas: Alelo, Sodexo, Ticket, VR, Planvale, ValeCard e GreenCard

Endereço: unidades do Jardim Goiás, na Avenida T-10 e do Passeio das Águas

Coco Bambu

Especializado em frutos do mar, o cardápio do Coco Bambu é assinado por Daniela Barreira. A pedida da casa é o Camarão Internacional.

Bandeira aceita: Alelo

Endereço: Avenida Deputado Jamel Cecílio, Shopping Flamboyant, Jardim Goiás

Candeeiro

Para quem deseja usar o VR para comer à vontade, uma das melhores opções é o Candeeiro. No almoço, a casa funciona como um rodízio de carnes. No jantar, são servidas pizzas salgadas e doces.

Bandeiras aceitas: Alelo, Sodexo, Ticket e VR

Endereço: Avenida Mutirão, 2790 – Qd. 86 , Lote 19 – St. Bueno

Caseratto (unidade Passeio das Águas)

Coquetéis e pratos principais de carnes em um restaurante tranquilo com área para crianças. O vale-refeição no Caseratto, no entanto, só é aceito durante o almoço.

Bandeiras aceitas: Alelo, Sodexo e Ticket

Endereço: Av. Perimetral Norte, Lot. Mansoes Goianas – Passeio das Águas

Himitsu Culinária Japonesa

Sushi bar contemporâneo com comidinhas como carpaccio de robalo, ceviches e gunkan shimeji assado e bebidas.

Bandeiras aceitas: Alelo, Sodexo e Ticket

Endereço: R. Dublin, 122 – Jardim Europa

Madero Burger & Grill

Eleito como o melhor hambúrguer da cidade, o Madero conquistou seu lugar entre as hamburguerias de Goiânia, ainda que não seja uma casa dedicada exclusivamente ao prato.

Bandeiras aceitas: Alelo, Ticket e Sodexo

Endereço: Av. Dep. Jamel Cecílio, 3300 – Jardim Goiás – Shopping Flamboyant

Pobre Juan

Famoso pelos cortes nobres preparados na parrilla argentina, o Pobre Juan é uma das mais conceituadas casas de carnes.

Bandeira aceita: Alelo

Endereço: Av. Dep. Jamel Cecílio, 3300 – Jardim Goiás – Shopping Flamboyant

República da Saúde

A República da Saúde é uma mistura de restaurante, empório e padaria gourmet, que tem uma pegada mais saudável para quem quer um estilo mais leve e manter a dieta.

Bandeira aceita: Ticket

Endereço: R. 89, 655 – Setor Sul

Viela Gastronômica

Pratos clássicos e contemporâneos da cozinha italiana em espaço tranquilo e aconchegante com jardim e horta.

Bandeira aceita: Sodexo

Endereço: R. 136-D, 91 – Setor Sul