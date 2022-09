Maior praia artificial do Brasil deve ser inaugurada em Goiás ainda este ano

Goiás pode até não ter mar, mas praia é o que não falta. Caldas Novas, Aruanã e São Miguel do Araguaia são alguns dos destinos locais mais procurados por quem ama um “pé areia”. E, agora, o estado terá mais uma novidade para refrescar os turistas.

Um parque aquático com a maior praia artificial do país está sendo construído em terras goianas e tem previsão para ser inaugurado, parcialmente, ainda neste ano. O empreendimento está situado em Luziânia, cerca de 80 km de Brasília e 146 km de Goiânia.

Embora o empreendimento não especifique a área destinada a praia, ao todo, o Bali Park conta com mais de 120 mil metros quadrados. Construído pela mesma empresa que originou o Beach Park, famoso destino de Fortaleza, a previsão é que a primeira etapa do projeto seja inaugurada em 2022.

As obras de asfaltamento na estrada de acesso ao parque, que fica às margens do Lago Corumbá, já estão em andamento. Além da praia artificial, o espaço deve ter piscina com ondas, toboáguas, half pipes, bangalôs, mirante, trilha ecológica, tirolesa, além de quadras de volêi e beach tênis.

Outra atração que irá diferenciar o Bali Park de outros parques aquáticos é o passeio de catamarã no Lago Corumbá IV. Quem quiser curtir um passeio mais reservado terá a opção de utilizar os pedalinhos. Os frequentadores também poderão praticar a pesca esportiva no local.

O projeto contará, ainda, com resort de 480 apartamentos e restaurante com capacidade de até 750 pessoas, que devem ser finalizados em 2024. Serão instaladas áreas gourmets para oferecer sorvetes, pipocas gourmet, açaí, cafeterias e outras delícias aos visitantes.

Com a estrutura, os idealizadores esperam receber, em média, 10 mil pessoas por dia e mais de um milhão de visitantes por ano.