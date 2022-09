Para conseguir sucesso no futuro, alguns signos precisarão ter muita coragem para abandonar as más lembranças do passado lá atrás e seguir em frente.

Seja no campo profissional ou no romântico, as casas astrológicas que listaremos aqui só conseguirão sair verdadeiramente felizes quando passar uma borracha no pretérito.

Além do mais, eles já estão bem cansados de viverem os mesmos sofrimentos e estão bem dispostos a sair do fundo do poço. Conheça-os!

3 signos que vão deixar para trás o passado e ter grandes conquistas no futuro:

1. Câncer

Os cancerianos são extremamente rancorosos e acumulam mágoas por meses ou até anos, no fundo do coração.

O que eles não se lembram é que esses sentimentos ruins só intoxicam eles mesmos, afinal, os outros já seguiram os próprios rumos.

Ou seja, se sonham com a prosperidade e a felicidade genuína, será necessário dizer adeus ao que já o feriu ou o decepcionou bastante.

E isso mudará por agora! Isso porque o canceriano, apesar de toda melancolia, está cansado de sofrer e tomará novos rumos neste fim de ano.

2. Leão

Os leoninos precisam urgentemente superar medos e tomar as rédeas da sua própria vida. E eles estão prontos para este momento!

Esta fase será de descobertas, fins de ciclos e bastante amadurecimento. Valorize o que trará crescimento, principalmente no amor.

Há grandes possibilidades de viagens sendo programados por agora.

3. Escorpião

Esse signo é o mais rancoroso e vingativo do zodíaco inteiro e isso acabou o sufocando demais. E não é que ele mudará a essência de vida, mas será preciso largar alguns traumas antigos no passado.

Será uma fase de novas descobertas e boas vivências. Novas amizades serão feitas e o nativo perderá um pouco o medo de se entregar nas relações.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!