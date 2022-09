Descubra quais são os signos que em hipótese alguma podem ficar perto um do outro

Já sabemos que para ter uma relação tranquila e saudável é preciso que os signos sejam mais compatíveis, certo? Mas e os completamente opostos, como funciona essa relação?

Bom, na verdade eles lembram muito a relação de um cachorro e um gato. Honestamente, é tanta briga entre essas casas astrológicas que é simplesmente manter um vínculo duradouro.

Para manter um clima agradável entre os que listaremos, seria preciso o triplo de paciência e muita força de vontade para compreender e atenuar as diferenças. E isso geralmente não acontece.

Portanto, separamos os mais complicados para conviver juntos e, caso você esteja se apaixonando por um signo nada compatível com o seu, já abra os olhos, pois isso pode dar muito errado. Confira!

Descubra quais são os signos que não podem ficar perto porque brigam como cão e gato:

1. Áries e Câncer

O jeito prático, naturalmente hostil e impaciente do ariano pode facilmente magoar bastante o canceriano, que é bastante emotivo e sentimental.

Um outro grande problema para essa dupla pode ser as manipulações e birrinhas que o canceriano faz constantemente.

O nativo da primeira casa astrológica do zodíaco não costuma dar muita corda para esses teatros e os dois poderão entrar em guerra sempre, desgastando bastante a relação.

2. Touro e Libra

Aqui é um clássico. O taurino tem uma sina em se apaixonar pelos encantos do libriano sedutor, isso é um fato. Mas a convivência dessa dupla pode ser um caos.

Enquanto o libriano está solto por aí, o taurino ciumento nato está sempre surtando com a falta de segurança entregue pelo outro.

Um outro caso que gera muita revolta na segunda casa astrológica do zodíaco é que o libriano é incapaz de tomar uma decisão rápida e prática e isso irrita muito o taurino, que é extremamente determinado e pé no chão.

3. Aquário e Virgem

Por fim, o aquariano é completamente refém do mundo particular que ele cria na cabeça dele. Ele não é nada metódico, detesta regras e cobranças.

Por outro lado, o virginiano chega com um manual de instruções e as infinitas normas para uma boa convivência com ele, além de um estoque incontável de críticas para distribuir.

Isso pode deixar o aquariano enfurecido e, provavelmente, uma guerra potente será instaurada entre eles.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!