O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) liberou para os aposentados por invalidez contribuintes do órgão, um auxílio de 25% sob o valor mensalmente já recebido.

A aposentadoria por invalidez passou a ser enxergada como uma forma de benefício ofertado para pessoas com qualquer tipo de incapacidade permanente, após a Reforma da Previdência de 2022.

Deste modo, o pagamento é realizado para auxiliar aqueles que não possuem condições de se bancarem por não poderem exercer suas funções profissionais pelo fato de estarem permanentemente incapacitados, ou até que consigam uma reabilitação profissional medicamente comprovada.

Beneficiados que recebem o valor máximo de R$ 6. 433, 53 do INSS podem possuir o direito de receber o auxílio de 25% sob o pagamento mensal.

INSS libera auxílio para os aposentados; confira quem tem direito e como solicitar

O auxílio extra é fornecido exclusivamente para os aposentados por invalidez do INSS que precisam de uma terceira pessoa para ajudar a realizar atividades básicas do dia a dia.

Todavia, para garantir o recebimento, o contribuinte precisa realizar o agendamento de uma perícia médica por meio do telefone 135, pelo aplicativo Meu INSS, disponível para dispositivos Android e iOS, ou pelo site do Governo Federal que recebe o mesmo nome do app.

Logo que chegar a data agendada, o beneficiário passará por uma avaliação médica realizada por peritos do instituto.

Neste momento, o aposentado terá que mostrar os documentos pessoais, juntamente com os laudos médicos que provem a incapacidade, realizados anteriormente pelo profissional responsável pelo tratamento.

Para os demais aposentados que ainda não possuem o direito garantido, é possível entrar com uma ação na Justiça para garantir o recebimento do auxílio extra assim que o direito for enfim reconhecido.

Ainda em 2018, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ampliou o auxílio para todos os tipos de aposentadoria, no entanto, logo em 2019 a ampliação do benefício foi revogada após solicitação da Advocacia Geral da União (AGU).