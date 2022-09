Veja o que abre e fecha em Anápolis no feriado da Independência do Brasil

O Dia da Independência do Brasil é nesta quarta-feira (07) e deve diminuir o movimento em Anápolis com o fechamento de alguns estabelecimentos.

Aqueles que esperam passear no Anashopping e Brasil Park também devem ficar atentos ao horário de funcionamento no feriado. Ambos vão estar com a praça de alimentação aberta das 11h às 22h. A lojas das 14h as 20h.

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agencias bancárias não vão prestar atendimento ao público.

Os atendimentos médicos nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) estarão funcionando normalmente. Segundo a Prefeitura Municipal, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) não irão atuar de porta aberta.

Já as UBS e Leblon e Alfredo Abrão, que ficam abertas 24 horas, devem seguir a programação normal.

Veja o que abre e fecha em Anápolis no feriado de 7 de setembro:

UPAs – Funcionam normalmente;

Unidades Básicas de Saúde (UBSs) – Fechadas;

Serviços municipais não essenciais – Não funcionam;

Comércio – Apenas lojas específicas estarão abertas das 08h às 14h, mas a maior parte não vai funcionar;

Anashopping – Praça de alimentação funcionará das 11h às 22h. Demais lojas e quiosques, das 14h às 20h;

Brasil Park Shopping – Praça de alimentação funcionará das 11h às 22h. Demais lojas e quiosques, das 14h às 20h.