Confira os postos de combustíveis com o etanol mais barato de Goiânia

Com a onda de reduções nos combustíveis, os motoristas goianos estão aproveitando para encher o tanque. No caso do etanol, boa parte dos postos de Goiânia já vendem o combustível a valores inferiores a R$ 3. Apesar disso, é fundamental pesquisar: a diferença entre um estabelecimento e outro pode chegar a R$ 1,09.

Para ajudar o consumidor, o Portal 6 selecionou os postos com o etanol mais barato de Goiânia. O levantamento foi feito na tarde desta terça-feira (06) com base nos dados do Aplicativo EON – Economia Online, do Governo de Goiás.

O posto Rede Show, no Setor Leste Vila Nova, tem produto mais barato da capital, a R$ 2,850. Desde julho deste ano, o estabelecimento vem liderando a lista de estabelecimentos onde o litro do biocombustível está saindo mais em conta.

Neste patamar, também é possível encontrar etanol mais acessível no Autoposto Felicidade, no conjunto Vera Cruz . O preço está a R$ 2,950 o litro. O mesmo valor é comercializado pelo Posto Xodo, localizado no Setor Sol Nascente, e no Posto Caiapo Diesel, no Cidade Jardim.

A última vez que o etanol esteve neste valor foi em agosto de 2019. Em Goiânia, o litro já atingiu o pico de R$ 5,790, em novembro do ano passado, antes das medidas de redução do Governo Federal.

Por outro lado, o combustível ainda pode ser encontrado a quase R$ 4 na capital. O preço mais alto é está no Posto Vista Bela, no Jardim Vista Bela, e Posto Mutirão, na Vila Mutirao I, que vendem o litro por R$ 3,940. Em seguida está o Posto Alencar, no Setor Marista, com valor de R$ 3,690.

Confira a lista dos 10 postos com o Etanol mais barato de Goiânia:

– Rede Show – Quinta Avenida, Setor Leste Vila Nova – R$ 2,850

– Posto Xodó – Av. T-2, Setor Sol Nascente – R$ 2,950

– Auto Posto Felicidade – Av. Couto Magalhães, Conjunto Vera Cruz – R$ 2,950

– Posto Caiapó Diesel – Av. Pio XII, Cidade Jardim – R$ 2,950

– Kurujão XI – Av. Bandeirantes, Setor Ipiranga – R$ 2,970

– Auto Posto Rubi – Av. Pouso Alto, Setor Campinas – R$ 2,970

– Posto Vera Cruz – Rodovia GO-060, km 5, Fazenda Caveiras – R$ 2,970

– Comercial Rio Vermelho – Av. Padre Wendel, Setor Aeroviário – R$ 2,970

– Kurujão 45– Rodovia GO-060, Chácaras Maringa – R$ 2,970

– Kurujçao IX– Av. Trindade, Residencial Tempo Novo– R$ 2,970