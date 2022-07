Etanol apresenta diferença de preço inacreditável entre os postos de combustíveis de Goiânia

Uma semana após a redução da cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) aplicado aos combustíveis, já é possível encontrar o etanol abaixo de R$ 4 em postos de todas as regiões de Goiânia. Além disso, a variação no preço do litro comercializado por estabelecimentos pode chegar a R$ 0,72.

O levantamento do Portal 6 considerou a comparação entre o valor mais barato e o mais caro. Os dados foram coletados na tarde desta segunda-feira (04) pelo aplicativo Economia Online (EON), da Secretaria de Economia do estado de Goiás.

O posto Rede Show, no Setor Leste Vila Nova, vende o etanol mais barato de Goiânia, a R$ 3,870. O biocombustível também é mais acessível no Posto Radial, no Setor Sul, saindo por R$ 3,940. Localizado no Jardim Europa, o T & T Auto Posto é o terceiro mais em conta do mercado, ofertando o litro a R$ 3,950.

Já o preço mais alto é encontrado no Posto Serrinha, no Setor Bueno, por R$ 4,590, e em outros três lugares. São eles: Floridian Comércio, no Setor Pedro Ludovico; Auto Posto Vista Bela, no Jardim Vista Bela; e no Posto Mutirão, no Setor Mutirão I.

Perda de competitividade

Com a redução do ICMS nos combustíveis, o etanol deixou de ser competitivo em alguns postos de Goiânia.

O posto Rede Show, com o produto mais barato da capital, é um exemplo. Embora mais em conta, se o motorista optar por abastecer com gasolina neste mesmo posto, a R$ 5,400, sairá na vantagem. Isso porque, para ser mais econômico, o valor do biocombustível não poderia ultrapassar R$ 3,780 neste caso, pois só compensa para o consumidor se ficar abaixo de 70% do custo da gasolina.

Em outro estabelecimento, no Jardim Vista Bela, a situação é a mesma. Como a gasolina é vendida a R$ 6,190, o etanol poderia custar até R$ 4,333 para valer a pena. O litro do biocombustível, contudo, era comercializado por R$ 4,590 até a tarde desta segunda-feira (04).

No posto Floridian, a diferença é ainda maior. O etanol seria vantajoso se custasse até R$ 4,095, já que a gasolina no local é ofertada a R$ 5,850. No entanto, o valor do produto está em R$ 4,590 nas bombas.