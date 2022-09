Joelma é atacada nas redes sociais após negar tirar foto com fãs em show

A cantora Joelma foi alvo de ataques nas redes sociais durante a semana, após repetir uma atitude já conhecida de negar tirar fotos com alguns fãs que aguardavam a artista no backstage.

Dessa vez, o caso aconteceu na cidade de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, no último domingo (04), enquanto a ‘ex-calypso’ deixava o local acompanhada por seguranças.

Em vídeo publicado por internautas, é possível ver que a paraense ainda olha para a câmera, mas decide ignorar os admiradores que estavam ao redor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)

Após a divulgação das imagens, a cantora foi acusada de tratar os fãs com desprezo – situação essa que não é a primeira vez que acontece.

Em julho deste ano, por exemplo, o goiano Walisson Guedes, admirador de Joelma, viajou por cerca de 14h, após vencer um sorteio para tirar foto com a artista e acompanhar o show dela em Osasco (SP).

Apesar do esforço e do ganho, o homem fez um relato nas redes sociais afirmando que ficou decepcionado com o comportamento da ídola, que se negou a tirar uma foto com ele.

Com a repercussão do caso, a assessoria da cantora divulgou uma nota afirmando que a celebridade está se recuperando de algumas sequelas decorrentes da Covid-19 e, por isso, não tem autorização médica para atendimento no camarim.