Saiba onde comprar a camisa oficial da seleção e média de preços em Goiânia e Anápolis

A menos de três meses para a Copa do Mundo, a venda das camisas oficiais da seleção brasileira em Goiânia e Anápolis está a todo vapor. O item, que é produzido oficialmente pela Nike, já chegou em boa parte dos estabelecimentos, mas está esgotando na mesma velocidade que chega às prateleiras.

Na própria Nike, localizada no Araguaia Shopping, em Goiânia, o produto está em falta – tanto o primeiro uniforme quanto o segundo, na cor azul. Até a tarde desta terça-feira (06), não havia previsão para que um novo carregamento chegasse à loja, que também viu o modelo torcedor, mais simples, sumir do estoque nas últimas semanas.

Nas unidades da Centauro, o esgotamento é diário. Porém, com o ritmo atual de abastecimento, é possível adquirir uma camisa nos primeiros períodos do dia. O preço oficial é R$ 349,99, mas as lojas de Goiânia e Anápolis tem trabalhado com o valor promocional de R$ 332,49.

O segundo uniforme tem saído quase na mesma velocidade que a “canarinho”. Além dele, a camisa alternativa na cor preta está fazendo sucesso entre os torcedores que passam pelo estabelecimento.

O melhor estoque de Goiânia e Anápolis, atualmente, está na Flávio’s. Nas duas cidades, os consultores comerciais garantem que é possível comprar “tranquilamente” a camisa sem que haja déficit de tamanhos ou modelos. Na rede, o item é comercializado por R$ 349,90.

A recomendação, porém, é comprar o quanto antes. Até a competição internacional, o preço pode crescer em 50%, segundo um representante de vendas consultado pela reportagem. “O clima de copa vai chegando e as vendas estouram. Conforme a seleção vai passando as fases então, é um frenesi e ficamos sem estoque”, revela.

Novas opções em breve

Algumas lojas da capital não iniciaram as vendas, mas já se preparam para ofertar a camisa oficial da seleção. Apesar do preço não estar definido, a Arena Esportes trabalha com uma estimativa de que o artigo custará entre R$ 349,90 e R$ 359,90. A previsão é que a entrega seja feita pela Nike ainda neste mês.

No Areião Sports, o carregamento também deve chegar em setembro. O preço oficial será divulgado somente após a loja receber o produto. Os estabelecimentos adquiriram uma média de 200 itens entre a tradicional camiseta amarela e o segundo uniforme.