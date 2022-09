A verdade é que o Instagram acabou se tornando um novo Tinder – a rede social para encontrar um crush. E, para flertar de uma forma mais escancarada, existem algumas opções de interações, como o foguinho nos stories.

As mais tradicionais são as respostas, principalmente com os emoji de coração, carinha apaixonada e a chama. Acontece que existem algumas pessoas que não sabem ao certo o que isso pode significar.

Por exemplo, aos olhos comuns, a interação com o emoji pode significar ‘quente’, ‘uau!’, ou alguma reação com teor sexual.

No entanto, algumas pessoas acreditam que seja apenas uma interação e não sabem ao certo o que responder ou pensar. Entenda melhor o que pode passar na cabeça de uma mulher ao receber essas notificações.

6 coisas que passam na cabeça das mulheres quando os homem reagem com foguinho nas fotos:

1. Quer conhecer, mas não sabe chegar

Sabe aquele cara que tem muita vontade de te conhecer, mas não faz a menor ideia de como abordar ou como te conquistar?

Então, muitas vezes, ao mandar um emoji de foguinho, as mulheres entendem que ele tem um crush em você, mas ainda não descobriu como chegar, verdadeiramente.

2. Chamaaa

A palavra ‘chama’ acabou virando um bordão em várias músicas brasileiras. Por exemplo: ‘chama’ para algum evento, aciona para sair.

E a própria chama do fogo também remete a isso. Principalmente em fotos onde as mulheres estão produzidas, maquiadas, prontas para se divertir. Eles enviam o emoji como um pedido para ser convidado ao ‘rolê’.

3. Ele tem muito interesse

Se for frequente, ele te acha muito atraente e quer muito chamar sua atenção. O interesse está estampado na cara e só está esperando uma pequena ponta solta para te convidar para sair.

4. Elogio erótico disfarçado

Neste caso, é muito comum que seja em fotos de biquinis. Os homens são mestres em ficar deslumbrados com uma simples foto na praia ou no clube.

O emoji de fogo, neste caso, vem disfarçado de um elogio a respeito do seu corpo e muitas mulheres acabam dividindo este pensamento.

5. Uauuu!

Quando a carinha apaixonada e o coração não servem, por falta de intimidade, a reação mais adequada para um elogio acaba se tornando o fogo.

Talvez nem seja com pretensões íntimas, apenas um elogio. Depende muito da pessoa.

6. Parabenização por algo

Em caso de grandes conquistas, como a compra de um carro, aprovação em algum curso ou conclusão da faculdade, o foguinho pode se tornar um ‘parabéns turbinado’.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!