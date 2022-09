6 coisas que são mais sujas que vaso e todo mundo já colocou na boca

Estima-se que apenas dentro de um vaso sanitário, você pode encontrar até 480 mil bactérias por cm², esse número tão assustador não chega nem perto de outras coisas que são mais sujas que o vaso e pasmem: todo mundo já colocou na boca (ou pelo menos indiretamente). Veja:

6 coisas que são mais sujas que vaso que todo mundo já colocou na boca:

1. Escova de dentes

Ironicamente, o lugar onde cuidamos da nossa higiene pessoal é um dos ambientes mais sujos da casa!

Acredite: neste instante sua escova de dentes está abrigando milhares de bactérias e fungos. Por isso é tão fundamental trocá-la periodicamente.

2. Tábuas de corte

Essas comparações assustadoras não acabaram não! A sua tábua de corte da cozinha também entra nessa lista e indiretamente você a coloca na boca, já que corta os alimentos em cima dela.

Neste objeto você encontra 200 vezes mais matéria fecal do que um assento de vaso sanitário. Que delícia, não é mesmo?

3. O reservatório de água da cafeteira

Aqui está mais um item que você coloca na boca, mas não de forma direta.

O que acontece é que com o tempo o reservatório de água da sua cafeteria passa a ficar viscosa, por conta das bactérias, mofo e bolor.

Para evitar esse problema, uma opção é adicionar vinagre branco ao recipiente uma vez ao mês e deixar agir por uma hora.

4. Xícara de café

Se você acha que só sua cafeteira que ia ficar nessa lista, as xícaras de café também não escaparam.

Estudos norte-americanos afirmam que 20% das xícaras de café analisadas continham bactérias fecais. Mas o culpado não era o café, os germes presentes nas xícaras foram identificados como oriundos de outro grande recanto de bactérias: a esponja usada para lavar os recipientes.

5. Esponja de lavar a louça

É por conta disso que as esponjas não podem ficar de fora também, já que as levavam à boca de forma indireta.

10 milhões de bactérias por metro quadrado, é o número assustador de micro-organismos na esponja, sendo 200 vezes maior em comparação ao assento do vaso sanitário.

6. Brinquedos

Por último, para quem tem criança em casa sabe muito bem que elas levam os brinquedos à boca e, normalmente, os adultos não dão muita atenção a isso.

O problema é que os brinquedos ficam espalhados pelo chão e quase nunca são desinfectados, por isso, são focos de germes e bactérias, podendo transmitir doenças às crianças.

