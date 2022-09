Cinco lugares para curtir o fim de semana gastando pouco em Anápolis

Logo após uma pausa para o feriado bem no meio da semana, os anapolinos podem se preparar para encontrar uma programação divertida e relaxante e aproveitar o fim de semana sem precisar sair da cidade.

Mesmo que não sejam tão comentadas, Anápolis tem boas opções de lugares que agradam desde a criançada até mesmo os adultos e os mais velhos.

Ainda é possível escolher desde atividades mais calmas como um simples descanso na piscina, até aquelas mais agitadas como um jogo de paintball com os amigos.

Pensando nisso, o Portal 6 separou algumas boas opções para sair um pouco da rotina e aproveitar um pouco do melhor que a cidade pode oferecer.

1. Sesc Anápolis

O Sesc é uma excelente opção que agrada toda a família, oferecendo o tão desejado descanso para os papais e muita diversão para a criançada.

A entrada no parque aquático possui valores diferentes para aqueles que já são credenciados e para os que não são. Entretanto, mesmo com a diferença, o pagamento para ambos cabe no bolso.

Para o trabalhador do comércio com credencial Sesc válida e dependentes, a entrada de crianças até seis anos é gratuita, de sete a 12 é R$ 5 e acima de 12 é cobrado uma taxa de R$ 10.

Já para o público em geral, até seis anos também não paga, de 07 a 12 sai no valor de R$ 15, enquanto para acima de 12, a entrada passa a ser de R$ 25.

O Sesc encontra-se na Avenida Santos Dumont esquina com a Rua Cel. Zéca Louza, bairro Jundiaí.

2. Clube Recreativo Anapolino (CRA)

Com diversas opções de lazer, o Clube Recreativo Anapolino (CRA) é mais uma opção de lazer para aproveitar da melhor forma o final de semana.

O espaço conta com piscinas, oito campos de futebol society, oito quadras de tênis, quadra de basquete, sauna, bar e restaurante.

Para a entrada no parque aquático é cobrado R$ 30 por pessoa, ou R$ 50 por casal.

O CRA está localizado na Avenida Presidente Vargas, no bairro Jardim Alvorada.

3. Jóquei Clube

Tradicional em Anápolis, o Jóquei Clube é uma ótima pedida para a curtição da criançada na piscina com toboágua e para os adultos tomarem aquela cervejinha gelada.

Além de contar com piscinas tanto adulto como também infantil, o clube ainda possui quadras esportivas, feijoada aos sábados e um bar.

Localizado na Rodovia Br 060 km 12, um dia de diversão no Jóquei custa R$ 40, mas os baixinhos com até cinco anos não pagam e de seis a 10 a entrada é de apenas R$ 10.

4. Paintball

Além de ser um ótimo local de descanso para quem busca fugir do calorzão aproveitando uma piscininha, o Jóquei Clube também conta com uma opção para os mais aventureiros.

Com algumas regrinhas básicas como uso de calçado fechado, calça jeans com moletom por baixo, blusa ou jaqueta de manga comprida e proteção para o pescoço, os mais radicais podem aproveitar um Paintball com os amigos.

Já incluso nos pacotes uma máscara, um colete e um marcador, os jogadores podem aproveitar uma hora de jogo com 100 bolinhas por R$ 40 por pessoa.

Uma outra opção é pagar R$ 70 para jogar por uma hora e passar o restante do dia aproveitando tudo que o parque aquático tem para oferecer.

Menores de idade também podem entrar na brincadeira. Porém, é preciso que algum responsável assine um termo de responsabilidade.

5. Estância Park Hotel

Com opção tanto de hospedagem para quem deseja passar todo o final de semana aproveitando em um ambiente diferente, como apenas Day Use, a Estância Park Hotel é outra opção para descanso e diversão.

Com conforto e tranquilidade, a estância conta com piscinas, arvorismo adulto e infantil, parquinho infantil, salão de jogos, quadra poliesportiva, campo de futebol society, sauna, museu rural e muito verde.

Localizada na BR 414, Sítios de Recreio Americano do Brasil o Day Use com almoço incluído pode ser comprado por R$ 110 e a hospedagem para casal custa a partir de R$ 450.