Obras de Van Gogh podem ser vistas em exposição em Goiânia

Para os goianos que são verdadeiros apreciadores das principais obras do pintor Van Gogh, uma notícia pra lá de boa está chegando por aí. Entre os dias 29 de setembro e 10 de outubro, uma exposição tecnológica e imersiva irá divulgar os principais trabalhos do artista.

A mostra ficará disponível no Passeio das Águas Shopping, de quinta-feira à segunda-feira, com horários que podem alterar dependendo da data escolhida.

Ao todo, o evento contará com projeções 360º em alta definição de atrações bastante conhecidas, como o Atelier des Lumières, de Paris, e o Museus de Arte Digital, de Tóquio.

Os interessados em participar do momento podem adquirir os ingressos pelo site da Lightland – responsável pela organização do projeto – com preços que variam de R$ 40 (meia) até R$ 80 (inteira).

Os valores podem passar por alteração dependendo da data e horários escolhidos.