Mulher pode ter sido morta em Goiás por se recusar a fazer sexo anal com ex-esposo

Um crime bárbaro e ainda de difícil assimilação foi registrado neste domingo no assentamento Dom Roriz, em Minaçu, no Norte goiano.

Uma mulher de 53 anos foi encontrada por um mototaxista que havia ido à propriedade para levá-la à cidade.

Ao ver que ela não estava esperando na porteira, como era o costume neste dia da semana, ele decidiu passar pela cerca e se aproximar da casa.

Quando chegou na residência, percebeu que algo poderia ter acontecido e se deparou com o corpo dela dentro de uma caixa d’água. Mais especificamente, a cabeça dela estava submersa e ela estava sem nenhuma roupa na parte de baixo.

Havia por todo o corpo sinais de violência, sobretudo no pescoço, com nítida tentativa de estrangulamento.

Ao conversar com o mototaxista e os vizinhos da vítima, os policiais ouviram que ela morava sozinha no local e reclamava que o ex-marido aparecia e queria a obrigar a fazer sexo anal com ele, algo que ela não concebia admitir.

A forma como a mulher foi encontrada levou a suspeita que ela tenha sido morta exatamente nesse contexto.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo para necropsia e a Polícia Civil já investiga o caso.