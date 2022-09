Já não é mais uma novidade que os primeiros oito meses deste ano foram tensos no campo amoroso para algumas casas astrológicas, mas existe uma excelente notícia para alguns signos que vão iniciar um novo capítulo da vida.

Com o início do mercúrio retrógrado em libra, muitos ex aparecerão por aí, muitas dúvidas, mas agora não é mais o momento de resgatar os embustes do passado.

Pelo contrário, é hora de olhar para frente e focar no crescimento emocional e evolução espiritual para, enfim, se libertar dos traumas.

Portanto, fique de olho nas casas que mais serão afetadas neste momento, mas que darão uma virada de chave neste momento.

3 signos que vão iniciar um novo capítulo da vida com sucesso e felicidade:

1. Touro

O signo de touro foi muito afetado na primeira temporada de mercúrio retrógrado deste ano, que começou em abril e finalizou em maio, com o Sol em gêmeos.

Foi complicado dizer não ao ex, foi difícil caminhar para frente, mas ele conseguiu em meios às recaídas. Agora não será diferente.

Esse embuste vai continuar no seu pé e você precisa ser firme com seus ideais, finalizar esse ciclo definitivamente e aproveitar o novo amor que tem batido incansavelmente na sua porta.

O novo capítulo que começa agora, para o taurino, será, sem dúvidas, muito marcante e leve. Talvez isso até o assuste, por ser muito intenso, mas será saudável e seguro. Confie!

2. Virgem

Não adianta tentar corrigir o universo, tomar frente de tudo e acreditar na perfeição. É preciso respirar e relaxar para não acabar surtando.

Neste novo período, o virginiano precisará se policiar para ser mais pacífico, menos exigente consigo mesmo e mais amigável.

Uma pessoa aparecerá e poderá te causar os melhores sentimentos da vida. Mas se você não abaixar as armas, é claro que ela fugirá. Portanto, acalme e saia da defensiva.

E, caso se permita ser feliz novamente, esse novo capítulo será um encanto, recheado de bons sentimentos e emoções. Isso pode até causar um choque para o nativo, mas será excelente.

3. Libra

O libriano sofrerá ainda mais neste período de mercúrio retrógrado. No jogo, pode ser que haja muito azar, porém, no amor, as coisas tomarão um rumo ótimo.

Aquela relação leve, amigável e recheada de rolês estará entrando na vida do nativo e isso o deixará completamente feliz.

Deixe o passado para trás, esqueça a ex de uma vez e foque no presente, pois esse pode ser o melhor capítulo da sua vida.

